Jairo Salazar es un agresor y debe responder; Kayra Harding

La diputada Kayra Harding señaló en Radio Panamá que mantiene su decisión de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia al diputado de su mismo partido, Jairo Salazar, por violencia de género.

"No importa lo que yo piense, Salazar no me puede agredir, él tiene que responder y no puede estar en una curul" recalcó Harding.

La diputada agregó que la lucha es por todas esas mujeres que son agredidas y no se pueden defender, recalcó que Salazar es violento, que va a pedir medida de alejamiento, ya que él no puede manejar la ira y no puede estar legislando apuntó.