Jorge Arango: ‘Si no podemos producir en forma masiva, jamás podremos bajar los costos de producción'

El exministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Jorge Arango, dilucidó este jueves sobre la situación actual que atraviesa el país en cuanto a la producción y la escasez de ciertos productos en la canasta básica familiar.

Señaló que hay que proteger la producción nacional, para que cuando vengan estas crisis no nos encuentren en la dependencia tan grande que tenemos. “Si nosotros hubiésemos tomado las medidas correctivas hace años, si nosotros hubiéramos hecho como los otros países del mundo: protegido su producción nacional y después importamos lo que nos hace falta, estaríamos en una mejor exposición para enfrentar estos cambios que algunos no dependen de nosotros, son de afuera”, argumentó.

De acuerdo con el exfuncionario, el costo más alto de los alimentos es cuando no existen e hizo referencia a la producción de cebollas, mencionando que la misma se fue destrozada por las importancias desmedidas, “se cayó y ya casi no producíamos, hace casi año y medio, o dos años, solo habían 300 a 400 hectáreas de producción en el país”.

Recordó que la cebolla llegó a costar $100 dólares el quintal y no había de afuera. A su vez, resaltó que el estado panameño se ha a proteger y controlar un poco estas desmedidas importaciones, y ahora hay más de 1,200 hectáreas de producción de cebollas en Tierras Altas y se tienen unas 400 más en el área de Natá, lo que ha hecho que la cebolla haya bajado más de la mitad de su costo.

Arango enfatizó que se debe trabajar un poco más y dejarse de tantas huelgas y fiestas. “Dejar de comprar menos celulares, de tomar menos tragos y ponernos a producir porque el país tiene toda la capacidad de producir. Lo que tenemos que dejar son algunos hábitos de consumo que tenemos muy arraigados como los de chinguear, de tomar, aquí no puede ser que una gran cantidad de trabajadores no lleguen los lunes a sus puestos de trabajo porque se la pasaron tomando el domingo. No son tiempos para relajos”, puntualizó.

Concluyó manifestando que entre los rubros que se contempla que haya escasez están todos aquellos que tienen dependencia del petróleo, “tendremos escasez en los fertilizantes y nos veremos muy afectados en repuestos de maquinarias”.