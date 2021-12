Jorge Iglesias considera que Panamá debe seguir midiendo el sistema educativo para reforzar el aprendizaje

Panamá tiene el desafío de incrementar sus niveles de aprendizaje en lectura, matemáticas y ciencias, así lo develó el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, (ERCE 2019), que observó una disminución en los resultados de aprendizaje del país en estas materias.

A juicio de Jorge Iglesias, de Jóvenes Unidos por la Educación, se debe reconocer la importancia de seguir participando en estas pruebas y seguir midiendo el sistema educativo panameño y así reforzar el aprendizaje. “Celebramos que Panamá se mantenga evaluando el sistema porque estos resultados, si bien es cierto, nos entristecen y son un poco duro, porque es una realidad que tenemos, que nos da muchas señales de alerta, pero que toda la ciudadanía se debe comprometer con el sistema educativo panameño”, indicó.

Iglesias mencionó que desde hace algún tiempo han venido reiterando que el país debe apostar a la medición, ya que han pasado varias pruebas internacionales en las que Panamá no ha participado, “porque ciertamente sabemos que hay un déficit en el sistema educativo, y muchas veces la decisión, ha sido tal vez, no participar para no tener justo este resultado que hoy tenemos”.

El informe, que fue realizado en 2019 antes de la pandemia, da una señal de alerta de que el sistema educativo antes de estar los estudiantes más de 18 meses fuera de las aulas de clases ya estaba empeorando el aprendizaje y estaba marcando una disminución de estos.

Explicó que ERCE 2019 es su cuarta versión y se realiza para medir el avance y el logro de algunos países. El estudio es realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), con la participación de los representantes de los 16 países que formaron parte de esta investigación: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Se analizó el desempeño de 160 mil estudiantes de tercer y sexto grado de primaria de estos 16 países de la región.

En Panamá participaron en este estudio un total de 10,978 niños y niñas (5.346 de tercer grado y 5.632 de sexto grado). Las pruebas se rindieron en el año 2019 y evaluaron a los estudiantes en las áreas curriculares de Lectura, Escritura y Matemática. En sexto grado se midió, además, el área de Ciencias.