Jorge Luis Quijano habla del software Quintiq de la ACP, de Luis Barría y de sus aspiraciones políticas

Hace algunos días, El empresario Mayer Mizrachi fustigó la administración de Jorge Luis Quijano en el Canal, quien contrató el software Quintiq por $15 millones que, según él, no fue entregado al Canal, pero por lo cual no hay una investigación judicial.

De acuerdo con Quijano, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), las investigaciones están, "coopero con las autoridades que tenga que cooperar, porque no le debo nada a nadie. Es injusto los ataques que recibo".

Añadió que la compra de esta plataforma inició en el año 2013, luego de que ya se había creado una vicepresidencia para atender temas informáticos y viendo que venía la ampliación del Canal, y se debían dar cambios que no se daban desde el 2000 relacionados al tránsito y recursos de tránsito del Canal.

"La plataforma Quintiq representaba la parte de tránsito en sí que tenía que ver con la optimización con las operaciones de tránsito, movimientos portuarios, asistencia a la navegación, asistencia de cubierta, transporte terrestre y acuático. Hubo un proceso de 2015 a 2017 de búsqueda de la mejor plataforma para atender esas últimas series de necesidades. Se dieron 25 porveedores al final y quedaron 6, entre ellas Quintiq", sostuvo.

Manifestó que no es que la plataforma Quintiq no funciona, sino que el contratista Platinum no pudo generar las programaciones optimizadas de tránsitos que se esperaban. “Así que nos dirigimos directamente a Quintiq, para que ellos nos mostraran una prueba de desempeño del concepto. Ellos solicitaron que se les diera plazo hasta noviembre o diciembre del 2019 para desarrollar el concepto.

El Ministerio Público abrió, entre el 2019 y 2020, una investigación de oficio. Conocemos que esta instancia de investigación ha estado realizando entrevistas, ha tomado declaraciones y le ha solicitado información al Canal sobre el particular.

Supuesta extorsión

Quijano también se refirió a la supuesta extorsión que vivió por parte de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, al presentar el presupuesto de la institución ante el Órgano Legislativo.

Contó que intentaron recortar el presupuesto del Canal, lo metieron en un cuartito, cerquita de la Comisión de Presupuesto, le quitaron el celular para no grabar conversaciones y le entregaron cartas para contrataciones.

Según el exfuncionario, quien laboró por 44 años en el Canal, esta situación se dio en 2017 y al tomar los datos se percataron que se habían recortado cerca de $143 millones de la parte de gastos, lo que representaba $40 millones en tema de personal, lo que decía que teníamos que cortar casi 1,000 empleados del Canal.

"No todos los diputados de todos los partidos estaban, pero estaban liderados por Luis Barría, quien era el que más hablabla y los demás solo escuchaban. Había una interpretación de Luis Barría apoyado con sus abogados que ellos podían alterar el presupuesto del Canal y lo iban a hacer, y lo hicieron, pero creo que fue un aprendizaje para nosotros; creo que dejamos muy bien sentado lo que se puede y no se puede hacer", acotó Quijano.

Aspiraciones políticas

Respecto a este tema, Quijano afirmó que no tiene ninguna aspiración política. "Yo creo que posiblemente estos ataques que estoy recibiendo es luego de que fui invitado a una Convención Constitutiva de un partido que sí estoy apoyando que es el Movimiento Otro Camino, pero no tengo ningún interés en ningún puesto político; mi participación es técnica, en el tema marítimo", precisó.

Aseveró que la política tradicional ya hastía y "hay que cambiarla; los jóvenes deben participar activamente y tomar las riendas de su futuro, tener otra voz que no sea la tradicional que se escucha en la Asamblea".