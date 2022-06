José Antonio Domínguez: 'No se ha hecho nada en materia de mantenimiento en la red vial de nuestro país'

El exdiputado y exministro del MOP, José Antonio Domínguez, se refirió este miércoles al mal estado de las calles en el país, la falta de mantenimiento y proyectos que ejecuta o debe ejecutar el Ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con Domínguez, "no se ha hecho nada en materia de mantenimiento en la red vial de nuestro país. Si en presencia del presidente el ministro ha hecho exactamente lo que le da la gana, ahora en ausencia la fiesta va a continuar".

Afirmó que el MOP tiene dos periodos en galopante retroceso. "En vez de avanzar va en retroceso, pero de una manera absurda".

Domínguez hizo mención al actual ministro del MOP, Rafael Sabonge, expresando: 'Yo creo que le quedó muy grande el vestido al ministro de Obras Públicas, no sabe y no entiende cuáles son sus obligaciones, porque de saberlas y entenderlas la situación de nuestro país fuese muy diferente, pero como no entiende y no sabe cuál es su trabajo y cómo debe ejecutarlo, vamos a tener que esperar hasta el próximo periodo presidencial, ya que este presidente, al igual que el anterior, confían plenamente en sus ministros. Dicho sea de paso, no se mueven en vehículos sino en aeroplanos o helicópteros y son incapaces de sentir las condiciones de nuestra red vial".