José Isabel Blandón admite que no respaldará postulación de Katleen Levy para la junta directiva del panameñismo

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón y la exdiputada, Katleen Levy, mantienen una disputa interna por la dirigencia del colectivo, acusándose divisiones y exclusión de los miembros que buscan aspirar llegar a la junta directiva el próximo 23 de enero de 2022.

Blandón mencionó que el derecho a participar lo puede tener cualquiera que esté inscrito en el colectivo, sin embargo las postulaciones aún no han iniciado. "Inician desde el 15 hasta el 18 de diciembre, lo cierto es que cada quien tiene el derecho de apoyar a quien quiera apoyar, y eso me incluye a mí", sostuvo.

En ese sentido, admitió: "Lo que sí dejo claro es que a mi juicio, una figura que está siendo respaldada por Beby Valderrama es una figura que yo ni voy a apoyar, tan sencillo como eso, y ese es mi derecho y es mi voto. Cualquiera puede correr".

Con respecto al procedimiento, aclaró que el pasado 21 de noviembre el partido realizó las elecciones de los convencionales, donde se postuló todo aquel que se quiso postular. Votaron cerca de 90 mil adherentes.

Explicó que en el partido panameñista el director nacional se elige cargo por cargo, "no es una plancha que tu votas y votaste por todos automáticamente, le pones gancho por gancho a quien tú quieres que ocupe la junta directiva uno por uno".

"Es absolutamente falso que el presidente del partido le prohíba a alguien que se postule, o que pueda obligar a los convencionales a votar de una forma u otra", remarcó Blandón.

Señaló que no existe bandos como se ha mencionado (Blandoncistas y Varelistas). "Yo jamás he sido de políticas personalistas, siempre he dicho que soy panameñista. Varela me etiquetó a mí de Mireyista, yo soy panameñista desde el día que entré al partido y lo seguiré siendo hasta el último día que me muera", sentenció.

Según el activista político, los que empezaron a hablar de grupos fueron ellos mismos (Levy-Valderrama-Varela), revelando que "hay una publicación en Mi Diario basada en tuits de la exdiputada (Katleen Levy), reapaldada por Juan Carlos Varela y Beby Valderrama en donde ella habla que ella representa al bando de Varela y Beby Valderrama, y no sé por qué lo niega ahora, yo simplemente estoy recogiendo lo que ya Mi Diario dice".

Reiteró que el 23 de enero 2022, los convencionales libremente van a decidir por quién votarán y los votos hablarán alto y claro, mientras tanto, él (Blandón) seguirá recorriendo el país, motivando a más jóvenes a que se unan a las filas del partido y convocando a más mujeres.

La narcopolítica

El presidente del colectivo, también manifestó que en las últimas semanas se ha dado una campaña constante de ataques de manera directa e indirecta, luego de que circulara en redes sociales unas fotos con una persona, presuntamente vinculada a la red criminal de la operación Fisher, ligada al Clan del Golfo.

"La foto con la persona que fue detenida es una foto de hace dos años atrás, aproximadamente. Uno como político se toma, no sé cuántas fotos al día, hasta con gente que uno no conoce. Yo no le pido el récord policivo a la gente, ni mucho menos le pregunto si va a cometer un delito o no, aquí querer etiquetar personas con quién te tomaste la foto no hace ningún sentido, por lo que esto indica que son ataques que tienen mala intención y son campaña sucia", argumentó.

Enfatizó que el partido panameñista reformó sus estatutos en marzo de este año, y precisamente una de los artículos modificados fue poner de manera clara que todo panameñista que sea responsable de cometer delitos como corrupción, tráfico de drogas, abuso sexual, entre otros, será expulsado de manera expedita del colectivo, y en caso como este, corresponde al fiscal del partido que abra un expediente de la persona que fueron detenidas y están inscritas para que se evalúe si son responsables en el proceso judicial, y luego se proceda con su expulsión.

Cabe destacar que la exdiputada Katleen Levy, expresó esta semana que no tiene nada en contra de Blandón, sin embargo, reconoció que su partido está perdiendo adherentes a diario porque no existe una unidad interna, y no están siendo escuchados.

Según Levy, aspira estar dentro de la junta directiva de su partido. “Quiero ser parte de esos rebeldes que aún creen en el partido panameñista, que ven una posibilidad de poder gobernar, quiero volver a ver a sonreír a la gente. Lo que he visto en mis recorridos son tristeza, depresión, no vamos para ningún lado”, apuntó.

Mucho se ha rumorado de que Katleen Levy aspira a ser alcaldesa, pero ella enfatizó: “Bueno, dice un expresidente que no es de nuestra línea que el que no aspira, expira. Mi circuito es uno de los más grandes de la capital y puede ser, pero ahorita estoy enfocada 100% a lo interno de mi partido, no estoy corriendo ni como representante, ni como alcalde ni como diputada, quiero estar dentro de la junta directiva que busca la unidad real de todos los grupos. Aquí todos unidos tenemos que formar una verdadera coalición y que no repitamos la época de los pinchazos, de los sobornos, tenemos que gobernar por nuestros hijos”, puntualizó.