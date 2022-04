José Isabel Blandón sobre revocatoria de mandato: 'Este solo hecho deberá llamar a reflexionar al alcalde (Fábrega)'

El exalcalde y presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, se refirió este lunes al tema de la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega.

A juicio de Blandón, mucha gente quiere firmar. "Vamos a ver qué ocurre con este mecanismo digital que, en realidad entorpece un poco las cosas, más fácil sería que la recolección fuera vía manual. Vivimos en un país donde no somos conscientes, la mayoría de los lugares no están cubiertos, no tienen señal de internet ni celular y eso hace complicada la recolección de firmas vía digital", añadió.

Resaltó que nunca antes, para un alcalde o representante, se había iniciado un proceso así. "Este solo hecho deberá llamar a reflexionar al alcalde José Luis Fábrega. La recolección de firmas va a iniciar el día miércoles, y ya veremos si se dan las firmas o no", sentenció.

Según Blandón, este no es un proceso fácil, pero el solo hecho de que por primera vez en la historia del país se esté iniciando un proceso de revocatoria de mandato, "ya te dice mucho".