José Levy: "Informar con credibilidad es fundamental"

En un mundo que cada vez se hace más pequeño con la llegada de la tecnología y donde lo que ocurre en un extremo del mundo puede tener implicaciones de todo tipo, José Levy considera que es importante contar con espacios para analizar y entender los temas que impactan a la humanidad.



El Corresponsal Jefe de CNN en Israel junto a la cadena mundial de noticias incursiona en el mundo de los podcasts, donde semanalmente tendrá un espacio de entre 6 y 8 minutos para abordar el tema principal de la semana, donde se explican los distintos aspectos sobre una noticia de impacto global y sobre todo con credibilidad.



El poder informar con credibilidad es un aspecto fundamental y principalmente hoy cuando nos encontramos con la realidad de los fake news y noticias falsas que se apoderan de las redes sociales, dijo José Levy en entrevista con Radio Panamá.



"Las fake news nos afectan y lo hemos visto en Israel con el tema de las vacunas donde personas han estado muriendo simplemente por no vacunarse luego de escuchar y ver noticias falsas donde se les decía que no se vacunaron", compartió Levy en su análisis.



Para Levy, en momentos como estos es necesario estar informados con la garantía de que esa información es válida y ha sido comprobada, lo cual es fundamental en una etapa en la que se encuentra la humanidad con redes sociales en las que todo el mundo puede publicar lo que le da la gana. "Esto crea unos desafíos indudables", aseveró.



José Levy considera que las redes sociales son un medio para conseguir información pero por otro lado están las informaciones independientes comprobadas, las cuales con el tiempo, indica que irán perdiendo credibilidad. En este escenario es importante que los medios de comunicación verifiquen sus informaciones lo cual es fundamental para que cada vez más el periodismo serio vuelva a recuperar un lugar de privilegio.



"En la medida que aumenta el volumen de las fake news o noticias falsas también aumenta la necesidad de tener noticias serias y confiables", puntualizó el periodista con más de 32 años de trayectoria en coberturas a nivel mundial.



De alguna forma tenemos que ser parte de esa revolución que representan los podcasts, resaltó Levy quien además es autor de dos libros.



"Muchos de los jóvenes de hoy dicen que quieren enterarse de las noticias y nosotros tenemos que transmitirlas como ellos las prefieren, simplemente porque no tienen tiempo para estar delante de un televisor o en otro de los medios. Tenemos que ir a ellos y darles esa posibilidad de estar informados sobre lo que ocurre en el mundo", resaltó José Levy al hablar de su podcast que se publicará todos los viernes.



En la entrevista junto a Edwin Cabrera, director de Servicios Informativos de Radio Panamá, el Corresponsal Jefe en Israel de la cadena de noticias CNN, analizó el existo que ha tenido ese país en el proceso de vacunación a su población, un paso que políticamente también le podría servir al Primer Ministro Benjamín Netanyahu en el proceso electoral de cara a los comicios del próximo 23 de marzo.



Abordó los pasos dados por Israel para iniciar la normalización de sus relaciones con el mundo árabe y las expectativas ante la continuidad de este tipo de políticas con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Resaltó que para la administración Biden es prioritario solucionar el problema entre israelíes y palestinos antes que continuar con la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes.



Finalmente, José Levy se refirió a la realidad que viven muchos países en la Unión Europea donde persiste la falta de cohesión entre ellos y eso lleva a que no tomen decisiones unánimes, lo cual genera implicaciones a nivel de todo el bloque.

Redacción: Sergio Rivera.