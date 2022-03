José Luis Fábrega dice que no teme ser removido de su cargo; ‘no hemos violado la ley’

La mañana del lunes, se conoció que la directora regional del Tribunal Electoral (TE) de Panamá Centro, Nilza Delgado, admitió la solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, formulada el pasado 22 de febrero por el abogado Roberto Ruiz Díaz.

Mediante una resolución del 3 de marzo pasado, Delgado reconoce a Juan Pablo Jaén, Marcos Pérez y Alberto Galindo como activistas en un proceso de recolección de firmas.

Luego de conocerse esta información, el alcalde Fábrega fue abordado por los medios de comunicación y al consultarle si temía ser removido de su cargo, declaró: "¿por qué debemos temer? Si no hemos violado la ley".

Fábrega tiene un período de dos días hábiles, a partir de su notificación, para apelar esta decisión ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, sin embargo, reveló que aún no ha recibido tal notificación.

"No he sido notificado, siempre hemos actuado de manera transparente y apegados a la ley. No les puedo decir más", sostuvo.

Agregó que fue electo popularmente con más de 175 mil votos. "No hemos violado la ley, siempre hemos actuado de manera transparente y apegados a la ley de transparencia y de descentralización", recalcó el jefe de la comuna capitalina, indicando que cuando sea notificado sus abogados tomarán cartas en el asunto.

Este memorial presentado por el jurista Roberto Ruiz Díaz, se fundamenta en el decreto 49 del 24 de noviembre de 2020, que reglamenta el proceso de revocatoria mediante iniciativa popular para diputados, alcaldes y representantes de corregimientos.

Fábrega fue electo en 2019 como abanderado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto a su compañera de fórmula Judy Meana (del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista) con un total de 173 mil 289 votos para el período 2019-2024.

Una vez quede en firme la resolución que admite el proceso, el TE autorizará, mediante otra resolución, el inicio de la recolección de firmas. Ahí se debe establecer, además, el número exacto de rúbricas.

Alrededor de 200 mil firmas habría que recoger en un período de 120 días para convocar a un referendo revocatorio, en el que la población del distrito capitalino decida si mantiene o le quita el mandato al alcalde.

Ello, si se tiene en cuenta que, por norma, se necesita el 30% del padrón electoral total del distrito de Panamá en 2019, que fue de unos 650 mil votantes. Es decir, que la cifra superaría las 195 mil firmas.