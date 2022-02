José Luis Fábrega dijo que publicará informe de gastos de movilización, tras recibir notificación de Antai

La tarde de este lunes, el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, recibió formalmente la nota de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en la que se le solicita a todos los alcaldes y representantes brindar un desglose sobre los gastos de transporte y movilización del despacho superior.

Fábrega reveló que giró instrucciones a la dirección de Transparencia de la entidad para que actualice la web de la Alcaldía con lo solicitado.

Previo a la entrega de esta nota de la Antai, el jefe de la comuna capitalina había dicho que no publicaría los gastos de movilización, ya que no había sido notificado por la Antai. También justificó estos gastos, señalando que es legal y no forman parte del salario.

"El gasto de movilización es una herramienta de trabajo, el gasto de movilización no forma parte de nuestro salario, ya depende de cada funcionario si lo utiliza como una parte integral del salario, cada uno tendrá que rendir cuenta, no se puede generalizar, la página web quiere decir salario y el viático de movilización no forma parte del salario de los servidores públicos”, sostuvo.

Recientemente la Antai comunicó que los alcaldes de diferentes municipios de Panamá deberán publicar en la página web de las alcaldías el detalle del uso que le dan a los gastos de movilización, así como los subsidios, exoneraciones, e información presupuestaria.

Cabe señalar que el contralor, Gerardo Solís se reunió este lunes con Elsa Fernández, directora general de la Antai y la secretaria general, para tratar el tema de la fiscalización de salarios y gastos de movilización y de representación de alcaldes y representantes.

De acuerdo con una nota de prensa de la Contraloría, en la reunión se compartieron los avances de un estudio sobre los emolumentos que reciben las autoridades locales. “El estudio se dispuso hace 15 años, en 2007, pero las administraciones posteriores no lo ejecutaron permitiendo aumentos que llegaron hasta los $5 mil en 2019”, dice el comunicado.