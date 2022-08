José R. Mulino: 'No puede ser que una persona que tenga antecedentes de narcotráfico se le permita correr en elecciones'

El exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino dilucidó sobre varios temas de interés este miércoles, en Radio Panamá, entre ellos, la narcopolítica.

Precisó la filtración del narcotráfico en la política demuestra que es un riesgo latente en Panamá y que lo han vivido países vecinos, y no da ningún resultado positivo.

A su juicio, esta manifestación pudiese cambiar si el Tribunal Electoral tomara en cuenta los controles, ya que ellos son autoridad, "no son un club cívico". Agregó que el Tribunal Electoral debe controlar los perfiles de los postulados para ver quién se está postulando; "no puede ser que a una persona que haya tenido antecedentes de narcotráfico se le permita tonta y alegremente, correr a puestos de elección popular porque eso lo que va llevando es la contaminación".

Mulino reveló que en 2014 se reunió con dos de los tres candidatos presidenciales y le mostró nombres, apellidos y lugares que estaban ligados al narcotráfico e inmersos en la política. "Lo dije por circuito y por áreas, me tiraron la soga a mí que porqué no presentaba los nombres y ponía la denuncia y dos o tres semanas mataron a dos por el área de San Miguelito y fueron crímenes por drogas", remarcó.

Manifestó que Panamá enfrenta un flagelo multinacional, pesado con la liberalidad que pareciera que el presidente Petro le está dando a los narcos en Colombia, y "nosotros somos su primera frontera".

Adquisición de incinerador de droga

Entre otros temas, Mulino se refirió a la compra y adquisición de un incinerador de droga para Panamá, tal como lo anunció el martes el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.

Según el exfuncionario, en el año 2012 se trajeron dos incineradores al país que fueron donados, uno más pequeño que otro. "Eso no era ecificiente, no es que no quemaba, era un horno calientísimo donde depositabas la droga, estuve indagando en ese tiempo porque no había manera y nos dijeron que la única manera (hace 10 años) era en los hornos de las cementeras que son gigantes para quemar esta mostrosidad de droga", explicó.

Resaltó que este es un proceso altamente tóxico, porque ese humo blanco que sale afecta a todo el mundo, con un sabor que se te queda en la garganta.

"Yo no veo con malos ojos que los gringos se lleven la droga, total era para ellos, para aquí tener ese riesgo por las cantidades, porque siempre hay riesgos de que traten de robarla, asalten un camión. No sé qué perspectiva tiene el gobierno o cuál fue el fondo de esa generosa ayuda a Estados Unidos para llevar las más de 40 toneladas de droga allá", sostuvo.