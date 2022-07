Juan Diego Vásquez: ‘En la Asamblea no venimos a votar por amigos, aquí no es hacer shows sino hacer lo correcto’

El diputado Juan Diego Vásquez, quien fue el encargado de postular al candidato a presidir la Asamblea Nacional por la bancada independiente, Edison Broce, al momento del periodo de votaciones, emitió la frase: "En la Asamblea no venimos a votar por amigos porque aquí no es hacer shows sino hacer lo correcto aunque algunos les parezca show. Edison, no tenemos los votos aquí, pero te lo digo siempre, los tenemos afuera".

Cabe señalar que como es costumbre, Vásquez colgó delante de su curul, un banner con un mensaje directo al presidente Laurentino Cortizo que plasmaban algunas promesas de campaña que al parecer han quedado en el olvido: "La estrella de la educación nunca brilló; medicamentos a precios exorbitantes; la vida es cada vez más cara; la inseguridad crece a diario; el desempleo sigue afectando especialmente a nuestro jóvenes", indicaba la pancarta.

Entre otros temas, el diputado independiente remarcó que el presidente Cortizo y su equipo no han entendido desde el 01 de julio de 2019 la responsabilidad que le dio el país en las elecciones del 5 de mayo de 2019. "No han gobernado de forma seria, eficaz y responsable", dijo.

"El Gobierno no le va a quedar otra de apagar fuego mientras que no empiece a demostrar el liderazgo que un gobierno deba tener, todos los gobiernos deben mostrar liderazgo, pero para poder liderar hay que trabajar con voluntad, claridad, seriedad y responsabilidad, con propuestas reales. El día que el presidente presente propuestas serias y sólidas, buenas para el país, yo lo voy a apoyar. El costo de la vida sube y no dice nada, la gasolina subía y él no decía nada, la inseguridad sube y él no dice nada, en educación tampoco dice nada. Es lamentable que un gobierno que tenga tenido tres años de gestión ya, no haya podido atacar los principales problemas que tiene el país", sostuvo.