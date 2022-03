Juez español rechaza pedido de sobreseimiento a Ricardo Martinelli Berrocal en caso FCC

Un juez español negó una solicitud que presento el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal para archivar el proceso que se le sigue como imputado por su posible vinculación con un esquema de corrupción y lavado de activos que involucra a la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una de las mayores contratista del gobierno panameño.

Según informó el diario digital La Información, con sede en Madrid, Martinelli pidió el sobreseimiento después de declarar por videoconferencia, en diciembre pasado, pero el juez de la Audiencia Nacional de España Ismael Moreno rechazó dicha pretensión en un auto dictado el pasado 24 de enero, porque “no ve razones para acordar tal decisión”.

La Fiscalía Anticorrupción y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) había pedido que se negara el archivo pretendido por Martinelli.

“El magistrado Moreno entiende que aún no se dan los requisitos para descartar su presunta implicación en la comisión de delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales en relación a la adjudicación de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá”, señala la nota de lainformacion.com.

Martinelli fue citado a declarar “en calidad de investigado” y la comparecencia se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2021. No obstante, ese día el expresidente manifestó que se acogería a su derecho a no declarar y que solo respondería a las preguntas de su abogado, mas no las de la fiscalía o de Fibgar, que ejerce la acusación particular en esta causa.

El exgobernante dijo entonces que su declaración había sido “voluntaria” y que todo era “un show de (Baltasar) Garzón con 16 abogados”. “No tengo velas en ese entierro”, clamó en un mensaje escrito en su cuenta en Twitter aquel 17 de diciembre. La decisión del juez Moreno, en tanto, parece indicar que sí.