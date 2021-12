Katleen Levy dice que no tiene nada en contra de Blandón, reconoce que el panameñismo está perdiendo adherentes a diario

La exdiputada del partido panameñista, Katleen Levy, emitió un video el fin de semana, en el que señalaba que están cansados de las disputas inútiles entre grupos o fracciones queriendo desplazarse los unos a los otros, asegurando que en las últimas horas se ha retrocedido en la búsqueda de esa unidad.

En la edición vespertina del noticiero Panamá Hoy de este lunes, Levy manifestó que, en estos momentos no se ve un liderazgo claro ni dentro del Gobierno en turno ni fuera de él. “Vemos que no hay proyectos que reactiven la economía, vemos el tema de la inseguridad que cada día es más fuerte, el país no va por buen camino y así mismo como no va por buen camino, el partido panameñista tampoco es que está muy bien que digamos”, añadió.

Indicó que a nivel nacional ha realizado un recorrido para conversar con las bases de su colectivo, escuchándolos, viéndolos, y preguntándoles qué opinan de lo que se está viendo, “la realidad es que nosotros marcamos, a pesar de haber sido gobierno en 2014, marcamos actualmente un 10% en las elecciones de 2019 y continúa la tendencia, en vez de subir, vamos bajando, incluso hasta un 8% dentro del mismo partido panameñista”.

La también empresaria, destacó que el trabajo que se busca lograr es fortalecer y organizar a esos líderes a nivel nacional que creen en el partido, que están viendo esta guerra en las redes sociales de que el “bando Blandoncista”, el “bando Varelista”, por lo que, a su juicio, su partido no tiene dueño.

“No se está fortaleciendo el liderazgo de nuestras bases, todo partido que dice ser democrático tiene que permitir la participación de todos, aquí no se le puede cortar las alas a nadie, toda persona que esté inscrita en el partido tiene derecho a aspirar y aquí se está hablando de que hay un consenso, hay una línea, de que ya se habló, pero en realidad ¿con quién se hizo el consenso?, el consenso tiene que ser con las bases y con un recorrido a nivel nacional, visitas a las bases del partido.”, explicó Levy.

Aseveró que internamente en su partido hay una campaña unipersonal enfocada en una sola persona y eso no es un partido, “en realidad estamos haciendo campañas para una sola persona y no estamos trabajando con las bases”.

“La realidad es que nosotros estamos perdiendo adherentes a diarios, entre 2,000 a 3,000 personas diarias por semana; estamos a un paso de quedar como un partido minúsculo y no lo podemos permitir, y se está dando esto porque no se está dando la participación de todos. Lo que hay que hacer es organizarnos y hacer un análisis de las pasadas elecciones en dónde nosotros perdimos por 6 votos, por 30 votos, eso no ha pasado dentro del partido”, sentenció la exdiputada.

La actual secretaria de la Juventud de los panameñistas hizo mención de una coalición, sin embargo, no está clara. “No podemos permitir que vayamos a ese escenario sin estar fortalecidos, sin haber fortalecido a nuestros próximos candidatos y a esas personas que aún creen en el partido”, dijo.

En cuanto a si tiene roces con el presidente de su partido, declaró: “No tengo nada en contra de José Isabel Blandón, yo entré de la mano al partido con él, es la realidad. Yo me tomo de 5 a 10 fotos diarias con personas que me piden foto y uno no puede ser responsable de porque te tomaste una foto ya tú estás vinculado con un acto malo o fuera de la ley, pero la verdad es que nos tenemos que cuidar y las mentiras tienen patas cortas. Si tú dices que esa persona no está vinculada al panameñista y después dices que está vinculada a la comisión del diálogo de la Caja de Seguro Social, entonces ¿cómo quedamos?: quedamos mal”, expresó.

Recalcó que, en este momento, a los panameñistas no se les está viendo ni están siendo escuchados, y continúan perdiendo la confianza del electorado, “de los ciudadanos que votaron en algún momento por nosotros y nos dieron la oportunidad de gobernar, eso es lo que tenemos que trabajar, fortalecer el partido, hacer que se nos escuche, tener una propuesta de visión a futuro real con los problemas reales del panameño, el panameñismo no está proponiendo nada”.

Respecto a la narcopolítica y narcotráfico, comentó que ella fue víctima de estos actos. “Yo viví amenazas, viví actos contra mi familia, desde golpes, hasta violaciones con amenazas y toda clase de cosas, lo dije en su momento en el partido y a mí nadie me salió a defender, ni nadie ha dicho tenemos que hacer esto y lo otro, yo estoy de acuerdo de que aquí nadie ha sido condenado, pero sí debemos tener una posición enérgica en contra de lo que está pasando en nuestro partido”, remarcó la joven política.

Aspiraciones políticas

Según Levy, aspira estar dentro de la junta directiva de su partido. “Quiero ser parte de esos rebeldes que aún creen en el partido panameñista, que ven una posibilidad de poder gobernar, quiero volver a ver a sonreír a la gente. Lo que he visto en mis recorridos son tristeza, depresión, no vamos para ningún lado”, apuntó.

Resaltó que los partidos se hicieron para ganar y ese es el trabajo en que deben estar encaminados, en trabajar por una unidad real.

Mucho se ha rumorado de que Katleen Levy aspira a ser alcaldesa, pero ella enfatizó: “Bueno, dice un expresidente que no es de nuestra línea que el que no aspira, expira. Mi circuito es uno de los más grandes de la capital y puede ser, pero ahorita estoy enfocada 100% a lo interno de mi partido, no estoy corriendo ni como representante, ni como alcalde ni como diputada, quiero estar dentro de la junta directiva que busca la unidad real de todos los grupos. Aquí todos unidos tenemos que formar una verdadera coalición y que no repitamos la época de los pinchazos, de los sobornos, tenemos que gobernar por nuestros hijos”, puntualizó.