La Asamblea Nacional tiene que sesionar de cara al sol, dice diputado panameñista Luis Ernesto Carles

Según el diputado Luis Ernesto Carles, no había necesidad de convocar a la Asamblea Nacional para sesionar a la medianoche para aprobar iniciativas relacionadas con una moratoria para el pago de servicios públicos, la suspensión del pago de créditos financieros, en medio de la emergencia por COVID-19.

Carles dice que las iniciativas ya tienen varios días en el Legislativo y la demora ha sido por la falta de interés de la bancada del partido gobernante.

El jueves, luego de aprobarse en segundo debate el proyecto de ley que establece una moratoria de hasta 4 meses para el pago de servicios públicos, en medio de la emergencia por COVID-19, el presidente de la Asamblea Nacional convocó a sus colegas para sesionar a la medianoche, pero la mayoría de diputados no acataron el llamado.

Para este misma sesión se habían introducido modificaciones a la Ley de Carrera Judicial, una iniciativa que si bien puede ser importante, podría esperar para debatirla a la luz del día, indicó el diputado del Panameñismo.

Los panameñistas han votado a favor de las iniciativas relacionadas con declarar esta moratoria para ayudar a palear la crisis que viene acompañada con la confirmación de casos por COVID-19 en el país.

Carles por otro lado, dijo que si bien las iniciativas no han tenido el avance esperado debido a la posición de la bancada mayoritaria, no se puede responsabilizar a la Asamblea Nacional por decisiones que el Ejecutivo no se ha atrevido a tomar.

El parlamentario agregó que se mantendrán vigilantes para que el día lunes se pueda lograr la aprobación de los proyectos de ley que de avalarlos el Ejecutivo serian de gran ayuda a la población en medio de la crisis.

Detalles del informe con Sergio Rivera