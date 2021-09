La Cancillería y el Ministerio de Cultura articulan esfuerzos para recuperar piezas precolombinas

Celia Douglas

La República de Panamá, a través de su Embajada en Alemania, solicitó a la casa de subastas Gerhard Hirsch Nachfolger, eliminar del acto las siete (7) piezas precolombinas panameñas que serán puestas a la venta a través de una subasta convocada para este martes, en la ciudad de Múnich, Alemania.

En sus notas dirigidas a la Dra. Francisca Bernheim, representante de la empresa subastadora, el Embajador Enrique Thayer, solicitó además que se entregue el permiso de exportación de estas piezas, así como sus certificados de autenticidad.

A estas acciones se suma, la nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, en la cual la República de Panamá manifiesta su desacuerdo con la comercialización de estas piezas porque pudieran formar parte del acervo histórico panameño, ya que no se tiene constancia de la adquisición y exportación lícita de ellas. Panamá, solicitó también, que conforme a la legislación alemana se ejecuten las medidas necesarias para que no se continúe con la comercialización de los objetos hasta que se permita a los especialistas del ministerio de Cultura de Panamá, hacer las investigaciones correspondientes para determinar el origen, la licitud o no de la adquisición y exportación de las piezas.

Paralelamente el Ministerio de Cultura, como custodio del Patrimonio Histórico de la Nación, ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO) a través de Elia Guerra, embajadora permanente ante ese organismo, la repatriación de las piezas.

Este martes, el embajador panameño en Alemania participará, en Múnich, en la conferencia de prensa conjunta con los representantes del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) con una postura común para asegurar la protección del patrimonio arqueológico latinoamericano en todo el mundo.