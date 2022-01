La 'fatiga pándemica' es el resultado de estar con niveles de estrés altos y sostenidos por mucho tiempo, dice experta

La fatiga pandémica es un concepto instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a la reacción ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia por Covid-19.

La neuropsicóloga y doctora en neurociencias cognitivas, Emelyn Sánchez Gómez, explicó que esto es el resultado de estar con niveles de estrés altos y sostenidos por mucho tiempo.

"El estrés es una de las cosas más fabulosas que le puede pasar al cerebro; la adrenalina sube, el cortisol sube, y hay un químico en el cerebro que se llama noradrenalina que me permite prestar atención. Este químico que es bueno, si hay estrés sostenido y alto, nos van corroyendo o llenando de óxido, y nos producen una fatiga por estar expuestos continuamente", detalló.

En cuanto a todo este tiempo de pandemia, la especialista recomendó tratar de no escuchar tantas noticias sobre el virus, siempre es importante abrir la mañana con un panorama de lo que está pasando en el mundo y a nivel nacional.

"Lo que sí podríamos hacer es tratar de no consumir tanto durante el día, esto no significa no estar informados, estar informado es bueno, estar sobreinformado nos va a seguir causando mucho malestar", enfatizó.

Respecto al tema carnaval, dijo que este se convirtió en un rito para el panameño, pero se caracteriza por la intoxicación, principalmente por el alcohol. "Mezclar alcohol en una época de pandemia no es buena idea porque es un depresor, hace que el cerebro se desinhiba y hace que bajemos las medidas de bioseguridad, y un carnaval sin alcohol no creo que sea posible, ya no sería un ritual", sentenció Sánchez.