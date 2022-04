La noche del martes se inauguró la reunión ministerial sobre migración irregular

La inauguración de la reunión ministerial de alto nivel sobre migración que se realiza en Panamá, con la colaboración de Estados Unidos, se dio la noche de este martes, 19 de abril en la Cancillería de la República.

La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, dio la bienvenida a las delegaciones de los 20 países participantes en la reunión e hizo énfasis en que se deben buscar alternativas para lograr una migración segura, ordenada y humanitaria a través de nuestras fronteras.

Manifestó que Panamá recibió 2,800 migrantes diarios en agosto de 2021, pero a la fecha son 180. “Ese control efectivo es el resultado de una estrategia regional consensuada y que debe ser permanente. No podemos flaquear porque la realidad se impone y habrá más cataclismos y nuevos conflictos, surgirán nuevas rutas, se articularán nuevos carteles y la respuesta deberá ser, una vez más, solidaria y colaboradora. Así se ejecuta el multilateralismo, porque no se trata de salir en una foto con las banderas detrás, sino con el respaldo a los acuerdos a los que acudimos a esta cita. No podemos ser simple espectadores, todos tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer nuestra parte”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien aseguró que él y el secretario de Defensa Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, están deseosos de abordar con los países participantes los desafíos migratorios. Todos tenemos nuestras preocupaciones y las traemos a esta discusión, pero también tenemos nuestras responsabilidades y queremos compartir experiencias y soluciones, agregó.

Nos preocupa el bienestar de miles de personas que hacen un viaje peligroso que los hace vulnerables, hay niños con futuros inciertos y tenemos responsabilidad compartida para protegerlos, expresó.

Aseguró que la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción y la inseguridad son las causas de este fenómeno que los países no pueden enfrentar solos.

Blinken dijo que hay que desarrollar formas legales en beneficio de los migrantes, hallarles lugares donde puedan tener su hogar y reforzar las comunidades que reciben a los migrantes, asegurarnos que el apoyo beneficie directamente a estas comunidades.

Añadió, tenemos un desafió regional, pero también mundial, ya que actualmente tenemos la mayor cantidad de migrantes en el mundo: 95 millones de personas.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo que la finalidad de la reunión de alto nivel es orientar la labor de los Estados participantes para que el contexto de la movilidad humana sea adecuada.

"No se puede hacer indiferente a la migración irregular y menos cuando nuestra región experimenta un incremento sostenido de migrantes. Más de 265 mil personas han transitado como parte del flujo irregular desde 2009 a la fecha, atravesando la zona selvática mas inhóspita entre Panamá y Colombia. Los esfuerzos requieren de la articulación de estrategias conjuntas con recursos suficientes en toda la región, tanto en los países de origen, de tránsito y de destino", señaló.

Entre los asistentes a la reunión sobre migración están: la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez; la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco; el secretario de Relaciones Exteriores Enrique Reina, de Honduras y el secretario de Defensa José Zelaya de ese país; el canciller de Ecuador Juan Carlos Holguín. Además, Carolina Ache Batlle, viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay; Mario Búcaro, canciller de Guatemala y Maninder Sdhu, secretario parlamentario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, entre otros.

Las sesiones de trabajo se repartirán durante la mañana de este miércoles, en grupos separados por competencias, y la sesión plenaria se celebrará en la tarde, con un cierre que prevé conclusiones y recomendaciones, informó previamente la Cancillería panameña.