¿La tasa de interés es adecuada para mi negocio?

En el camino se buscan alternativas de financiamiento según el tipo de negocio y la etapa en que se encuentra, es importante reconocer cuál será la mas efectiva y que no impacte directamente el flujo de efectivo.

Existen muchas ofertas y demandas en las plazas bancarias donde podemos apostar por un financiamiento no sólo por el servicio, la calidad de sus productos también es necesario estar de acuerdo con la tasa de interés. ¿pero cómo saber si la tasa de interés es adecuada?

Cuando solicitas un préstamo debes tomar en cuenta todos los detalles desde las tarifas, condiciones de pago, el monto o letra a pagar, garantía, multas, etc

Si no posees un buen historial de crédito por lo menos empezar con algo verificando si tienes garantías, para que usarás el dinero prestado y que tan pronto lo necesitas. Y finalmente analizar el costo de oportunidad de no tomar en el momento indicado el préstamo, es decir estar consiente que al llegar la opción de compra de cualquier producto en gran escala y lo necesitas para mejorar tu liquidez entre otras cosas y el no comprarlo representará muchas ganancias que no entrarían en la caja de la empresa.

Por: Mirja Ceballos