Laboratoristas Clínicos señalan que no están en paro Jovana Voraces, del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos señalóque el gremio no está apoyando el paro, sino los asistentes de laboratorio clínico y auxiliar que no tienen las mismas funciones

