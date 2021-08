Labrador fue separado del cargo y como médico, Cruz

La doctora Melva Cruz, del Ministerio de Salud, dijo a Radio Panamá que su homólogo Leonardo Labrador, fue separado del cargo y como médico, esto luego del escándalo del cobro por hisopados por parte de la empresa Sermedic, y por el cual enfrenta un proceso en el Ministerio Público.



“Hay una investigación administrativa que se hace en el Ministerio de Salud, aparte de las otras que se hacen en Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y del Ministerio Público, mientras no se tenga un resultado no se le puede destituir”, indicó Cruz.



Explicó que se necesitaba a alguien al mando del Departamento de Epidemiología, ante la salida de Labrador, por lo que volvió la doctora Lourdes Moreno. “Ella oficialmente está en el cargo”, expresó.



Con relación a los toques de queda, puntualizó que prácticamente en todo el país se ha flexibilizado; sin embargo, en la comarca Ngäbe Buglé a partir del 30 de agosto se liberan todas las medidas, convirtiéndose en la primera región de Panamá en beneficiarse con esta medida.



Según Cruz cada región se evalúa una por una, y se ven todos los factores que inciden; los aspectos de la función de los barridos, y así se va tomando la decisión, para flexibilizar o restringir la movilidad.



En ese sentido, precisó que a razón de esas medidas de restricción la tercera ola ni siquiera se sintió, además de que no fue lo que se esperaba porque hubo un descenso. “Sí se ha comprobado que las medidas han sido efectivas, si se compara con nuestros países vecinos”, destacó.

Con redacción de Víctor Santos.