Lanzan campaña "Nadie debe Morir de Sida"

Con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano del 95% de los casos de VIH, la fundación Probidsida lanzó este miércoles 14 de septiembre la campaña "Nadie debe Morir de Sida".



Orlando Quintero, director de la fundación explicó esta campaña es importante porque evidencia la necesidad de conocer el diagnóstico temprano ya que cuando el VIH se detecta a tiempo y la persona recibe el tratamiento antirretroviral tiene una supresión viral, es decir, que su carga viral es indetectable.



"Esto representa que el virus del VIH pierde la capacidad de infectar o transmitirse", dijo Quintero al señalar que la imagen de esta segunda versión de l campaña es el exboxeador Roberto Mano de Piedra Durán quien hace un llamado a las personas a realizarse la prueba por lo menos una vez al año.



Quintero destacó que aunque no manejan cifras de VIH/SIDA del 2022, es indiscutible que serán mayores que el año pasado pues en 25 años de lucha contra el avance de la epidemia del VIH no ha habido en un solo año un descenso de la curva. "No es como el COVID que aveces los casos bajan, en el VIH las cifras siempre van en aumento, en defunciones si ha habido un descenso", dijo al resaltar que esto se debe al oportuno tratamiento de la enfermedad.



Indicó que a pesar de que hay más personas haciéndose la prueba aún hay un 50% de personas que viven con la enfermedad y no lo saben, siguen infectados con la enfermedad y contagiando sin saber su condición agregó.