Leandro Ávila sobre incremento de la planilla en la Asamblea: 'Uno no le cierra la puerta a todo el mundo'

“La gente, producto de los golpes por esta crisis, por la falta de empleo en el sector privado, acuden a la Asamblea. A mí no me gustaría contratar, no me gustaría apoyar, pero cuando la gente viene y dice que no tiene para la medicina, que no tiene empleo, uno no le cierra la puerta a todo el mundo”, con esta declaración, el diputado Leandro Ávila defendió el incremento de la planilla de la Asamblea Nacional.

Añadió que “los diputados no andamos ofreciendo empleo a nadie, pero pasa que cada 10 panameños con los que hablo, ocho están pidiendo empleo por una sola razón: hay un crisis de desempleo”.

Según informes de la Contraloría General de la República, en abril pasado, el pago en salarios de la planilla en el Estado alcanzó los $404.7 millones, el mayor monto entre los primeros cuatro meses de este año.

Comparado con abril de 2021, cuando este gasto fue de $389.6 millones, hubo un incremento de $15 millones. El acumulado en el gasto de salarios en el sector público durante los primeros cuatro meses del año sumó $1,580 millones o $67 millones más que en el mismo periodo de 2021.

En número de personas, en abril de 2022 se registraron 249 mil 101 funcionarios, de los cuales 225 mil 512 son permanentes y 23 mil 589 eventuales.