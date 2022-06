Lecheros reportan pérdidas de 6 a 11 centavos por cada litro de leche producido

La Central de Lecherías Asociadas de Panamá denunció pérdidas económicas del sector lechero debido al alza del combustible e insumos a consecuencia de los conflictos internacionales.

Frente a esta situación los lecheros de este gremio solicitaron al gobierno que busquen soluciones en conjunto ya que perciben pérdidas diarias y pese a ello deben continuar pagando sus obligaciones bancarias, mercantiles y laborales.

Destacaron que el sector agrícola, ganadero y de transporte ya no cuentan con los fondos para hacerle frente a estas perdidas y se ven más afectados debido a que continúan vendiendo sus productos al mismo precio pero los insumos han incrementado su costo.

Las pérdidas económicas, que afectan principalmente a los micro, pequeños y medianos productores de leche de poco volumen, pues están recibiendo entre 6 y 11 centavos menos de pago por cada litro de leche.

El gremio aseguró que si no hay solución pronto la seguridad alimentaria del país peligra, "ya que no de puede producir con costos por encima de los precios de venta".

Los lecheros piden reunirse con más autoridades con miras a solucionar la inviabilidad económica de la actividad agropecuaria y de esta forma solventar esos compromisos que mantienen los productores con distintas entidades.