Leonor Calderón: 'Panamá está a tiempo de detener esta oleada de violencia, pero hay que pensar en prevención'

La exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, aborda este jueves, el tema de protección de los derechos de las mujeres en Panamá, principalmente ante los casos de desapariciones femeninas, enfatizando que nuestro país está aún a tiempo de detener esta oleada de violencia que hemos visto en los últimos tiempos, pero también hay que pensar en prevención.

"Hay pocas medidas de protección aplicadas en Panamá, muy pocas comparadas con los niveles de casos que hay. Hay que empezar a aplicarse elementos, no debemos olvidar que la ley no es el punto final, es un punto de partida, no de llegada", remarcó.

Recalcó que la violencia contra la mujer es probablemente uno de los hechos que más agreden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad.

También se refirió a la educación sexual integral, señalando que esta no aumenta las relaciones sexuales ni las violaciones, las evita.