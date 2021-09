Levantan medida de toque de queda en La Chorrera, Arraiján, Bugaba, David y Dolega

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), reveló que Panamá tiene un RT de 0.89, mientras que el 90% de los fallecidos al igual que el 65% de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en los últimos días, no estaban vacunados contra la Covid-19.

Basado en estos indicadores, el Minsa informó que a partir del próximo lunes 4 de octubre se elimina el toque de queda en los distritos de La Chorrera y Arraiján en la provincia de Panamá Oeste; y en los distritos de Bugaba, David y Dolega, provincia de Chiriquí.

Se mantienen las medidas ya establecidas en los distritos de Chame y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste; y en el distrito de Barú, en Chiriquí.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12:00 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado esta restricción de movilidad.