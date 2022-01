Levy sobre debate con Blandón: ‘Yo no estoy atacándolo, solo estoy diciendo la realidad de él'

Hace pocos días, la exdiputada y aspirante a la presidencia del opositor partido Panameñista, Katleen Levy, retó a un debate al presidente actual del colectivo José Isabel Blandón, quien aspira a reelegirse en el cargo, pero este último prácticamente descartó este reto.

Blandón, al ser entrevistado en RPC Radio sobre el tema, no respondió con un sí o con un no y se limitó a señalar lo siguiente: “Cuando uno va arriba y ha hecho un trabajo como lo hemos estado haciendo nosotros, nuestra conversación debe ser con las bases del partido. Yo entiendo que en la desesperación de no tener los votos haya retos y desafíos y todo tipo de cosas, pero lo que me gustaría es que de aquí al 20 de enero que termina la campaña, (Levy) presente sus propuestas. Hasta ahora no he escuchado una sola propuesta y que presente cuál ha sido esa ejecutoria como Secretaria Nacional de la Juventud, cargo que todavía ocupa”.

Por su parte, Levy, afirmó en el noticiero vespertino Panamá Hoy de Radio Panamá: “Yo lo único que le he pedido es que vayamos a un debate para ver qué se está haciendo con el subsidio electoral, un debate para que rinda transparencia y cuentas a toda la membresía del partido. Yo no estoy atacándolo, solo estoy diciendo la realidad de él y de cómo tiene a nuestro partido”.

‘No mantengo ninguna relación con esa persona’

Levy ha denunciado la existencia de una campaña en su contra en redes sociales y “call centers”, por lo que advirtió que procederá legalmente para dar con los responsables.

Hizo referencia al documento que circuló en redes que la vinculan presuntamente con una persona que se encuentra siendo requerida por las autoridades competentes por delitos de narcotráfico y pandillerismo.

“Eso es algo que ha estado circulando, no se sabe si es un informe falso o verdadero, ya yo di poder a mis abogados para que presenten una querella, ya que yo no mantengo ninguna relación con la persona que mencionan allí, nunca, de ninguna manera ni forma: ni comercial ni personal, es más, yo creo que como prueba yo pierdo las elecciones de 2019, si yo hubiese agarrado apoyo de estas personas hoy día, tal vez fuera diputada”, remarcó.

La también empresaria afirmó que “lamentablemente competí con un poder económico que no cualquiera le puede hacer frente. Yo lo desmiento en su totalidad. Allí se menciona a un subteniente el cual deja entrever que hay una relación, pero aclararemos que si el informe es verdadero que llamen al subteniente para que aclare y diga de dónde sacó esa información”.

Con certeza argumentó que de frente le dice “no al narcotráfico”, puesto que es una madre de familia y desea que su país sea seguro, que su hijo se establezca en este país y se forme como un profesional.

Se limitó a ahondar en el tema, pese a que estos hechos han salpicado a algunas figuras políticas y sus familias. “Realmente hablarte de un caso en específico no lo haré porque no soy autoridad, no soy Policía Nacional, no soy DIJ, no soy inteligencia del Estado, que estos temas los resuelva quien los tiene que resolver”, precisó.

Con la misma inteligencia y capacidad

Además de la circulación de este supuesto vínculo con el criminal, a Levy le distribuyeron un video breve en vestido de baño en el que ella promocionaba su venta, generando que varios cibernautas comentaran en las plataformas digitales: algunos en contra, pero en su mayoría le expresaron halagos.

Para aquellos que trataron de usar el video para atacarla, expresó que no se siente incapaz y su vida personal es personal. “Puedo ponerme un vestido de baño, igual vestida con saco y corbata tengo la misma inteligencia y capacidad, soy una persona que genera plazas de trabajo a diario, que administro cada uno de mis negocios y no de ahora, sino desde los 20 años. He venido desarrollando esta capacidad y con el tiempo, poder administrar de forma exitosa”, subrayó.

Aseveró que quieren utilizar el material como una campaña sucia para desvirtuar a la mujer y dañarle su reputación.

Reveló que dicho material audiovisual fue distribuido por el actual fiscal del partido Panameñista, quien actualmente se encuentra corriendo para las elecciones internas.

“Para nadie es un secreto que yo tengo dos tiendas de ropa, una de vestido de baño, otra de mis diseños y utilizaron eso para golpearme. Imagínate si el fiscal del partido se atreve a esto y que está aspirando a seguir como fiscal, ¿quién nos va a defender a nosotros entonces el día de mañana?”, dijo.

Agregó que desvirtuar a una mujer por cómo se ve no tiene nada que ver, ya que hay féminas muy inteligentes y que no se pasan un cepillo por la cabeza, “no podemos permitir que a las mujeres se nos siga discriminando de esta manera y haciendo violencia de género”.

Elecciones internas

El proceso interno rumbo a la Convención Nacional del opositor Partido Panameñista, donde se elegirá al nuevo Directorio Nacional de este colectivo, ha empezado a ampliar los roces no solo entre miembros del partido, sino también se ha extendido hacia los magistrados del Tribunal Electoral (TE), específicamente hacia el magistrado Alfredo Juncá.

Los choques los ha generado una aparente decisión de juzgados electorales, con la cual se podría suspender la Convención Nacional, decisión que supuestamente estaría avalada por el Tribunal Electoral.

Frente a la aparente postura del TE, que según fuentes de la entidad ya estaría circulando a lo interno de la institución, el diputado panameñista y actual secretario general del partido, Luis Ernesto Carles, posteó en su cuenta de Twitter: “Te quitaste la camiseta del partido para conseguir el cargo que hoy ocupas; y ahora te la vuelves a poner para apoyar los intereses de aquellos que en un pasado te nombraron. Con la democracia no se juega ni mucho menos se negocia; se defiende”, posteó Carles en aparente alusión al magistrado Juncá.

Ante este hecho, Katleen Levy calificó de lamentable el tuit de su copartidario y faltarle el respeto de esta forma. “No tenía por qué hacerlo, la culpa totalmente es de José Isabel Blandón, él es el que manda la fecha de organización electoral, él es el que hace el calendario electoral, el Tribunal Electoral solo te lo aprueba”, explicó.

Añadió que Blandón puso un periodo de impugnación del boletín y encima puso la fecha de postulación, sin embargo, no se cumplió el periodo de impugnación del boletín.

En cuanto al tema del sorteo de las numeraciones para las votaciones que fueron el pasado 6 de enero, “Dijeron que Blandón tiene la nómina completa y a él le toca el 1 y a Levy el 2, y está establecido que es sorteo, lo dicen los estatutos del partido. Yo no quise impugnar porque quiero demostrar que yo no quiero hacer las cosas de mala fe y acepté el 2, pero sí han estado cometiendo muchos errores y culpar al Tribunal me parece fuera de orden. Ahora que se está siguiendo el debido proceso entonces dicen que está mal, hay democracia para unos y para otros no la podemos tener".

Levy sentenció estar lista para la elección interna, la cual ya no será el 23 de enero sino el 20 de febrero por decisión del directorio del partido.

“El directorio acaba de aprobar un cambio de fecha de elección y la está justificando por los casos de Covid-19 cuando sabemos que no es por eso. Me parece que es prudente, pero es porque hay dos procesos en los juzgados del Tribunal Electoral que tienen que dictar su fallo y les dije que no me parecía que buscáramos de excusa el Covid-19”, sostuvo.

La exdiputada manifestó que con esto se está haciendo gastar más dinero a las personas que están aspirando, ya que hay muchos que están caminando a nivel nacional con sus propios recursos, “no como ellos que están utilizando el subsidio electoral para hacer las reuniones, entregar credenciales y hacer proselitismo político de la plata de todos, no solo de los panameñistas sino de los impuestos de todos. Ellos tienen que esperar que el fallo se dé”.

Levy busca alcanzar la presidencia de esta agrupación política en la Convención Nacional que se realizará ahora el próximo 20 de febrero, y tiene como contendor al actual presidente del partido, José Isabel Blandón, quien busca reelegirse en el cargo.