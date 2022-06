Ley 726 que establecía el pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos fue vetada por Cortizo

La Ley 726, que establecía la creación de un Certificado Negociable para el Pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos (Ceppan) fue vetada por el presidente Laurentino Cortizo, por considerarse inconveniente e inexequible.

Mediante una nota que consta de seis páginas, el mandatario comunicó al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, sobre las objeciones que había encontrado en la propuesta, las cuales se dieron luego de solicitar un análisis de la iniciativa al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Procuraduría de la Administración, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Seguro Social (CSS), la Caja de Ahorros, y la Dirección General de Carrera Administrativa.

Esta iniciativa, impulsada por el diputado Leandro Ávila, propone materializar el pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos a través de la creación de un certificado negociable. No obstante, Cortizo aseguró que “tal como está redactado el contenido dispositivo de la propuesta, su resultado no sería otro que la imposibilidad de su aplicación, ya que no se define sus condiciones, términos, requisitos y demás elementos esenciales para su efectiva ejecución”.