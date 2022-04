Lina Vega Abad advierte que el 'juega vivo' nos tiene en todas las listas de preocupación de la democracia

La presidenta de Libertad Ciudadana Capítulo de Panamá, Lina Vega Abad, analizó el tema de la corrupción en el país y el Informe de Derechos Humanos 2021 que reveló que Panamá presenta problemas de independencia judicial, libertad de expresión y corrupción gubernamental.

Aseveró que el "juega vivo" es la principal razón por la cual seguimos en todas las listas de preocupación de la democracia, porque las mismas autoridades están destruyendo la base institucional.

"Si las instituciones no funcionan y no están funcionando, quien resuelve el día a día de la gente de los grupos marginales y frágiles del sistema, son los funcionarios o políticos que están más cerca de ellos, y los diputados, alcaldes y representantes han creado un ciclo de dependencia clientelar que no fortalecen a las instituciones sino a ellos como persona que resuelven el problema inmediato", sostuvo.