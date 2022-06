Lina Vega Abad: 'Nuestra democracia no tiene una justicia realmente eficiente y no es sostenible en el tiempo' Recalcó que si las instituciones no dan los servicios en las comunidades, el ciudadano está bajo la tutela del funcionario más cerca de él, en este caso el diputado. "Todo el sistema, diría que está podrido", dijo.

Lina Vega Abad, nueva presidenta de Transparencia Internacional. Foto: Radio Panamá