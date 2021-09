Llega el trigésimo sexto lote de vacunas Pfizer con 368,550 dosis

Un nuevo lote con 368 mil 550 dosis de vacunas de la casa farmacéutica Pfizer arribó este martes a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que permitirá continuar con el proceso de vacunación que lleva a cabo en todo el país el Gobierno Nacional, a través de la Operación PanavaC19.

Este lote, que fue recibido por el director médico de la Región de Salud de la provincia de Herrera, Luis Pérez, dijo que estas dosis serán distribuidas en Bocas del Toro, Coclé, Veraguas, Panamá Norte, Panamá Oeste y en los puestos fijos de vacunación ubicados en la región de Azuero.

Para esta semana se estarán aplicando segundas dosis en la modalidad barrido desde los 12 años de edad, en Bocas del Toro, en el hospital Guillermo Sánchez Borbón, y en el hospital de Almirante en horario de 7 a.m. a 3 p.m.; y en la terminal de transporte Sincotavecop de Changuinola, de 7 a.m. a 1 p.m. En Veraguas se habilitará un punto de vacunación en la zona saludable de Santiago Mall para aplicar, primeras y segundas dosis de Pfizer y segundas dosis de AstraZeneca, desde el miércoles 29 de septiembre en horario de 9 a.m. hasta las 5 p.m. En Panamá Oeste, se estará vacunando con Pfizer y AstraZeneca en Anclas Mall, de La Chorrera, de lunes a viernes en horario de 9 a.m. a 3 p.m.

En tanto, en Coclé se estará vacunando en el circuito 2-3, que comprende los distritos de Natá, Olá y La Pintada.

Por su parte, en Panamá Norte se estará aplicando vacunas desde el jueves 30 de septiembre al sábado 2 de octubre en 4 puntos de vacunación del circuito 8-9. El horario de atención es de 7 a.m. a 5 p.m. en el Centro Escolar Básico General Melchor Lasso De La Vega (Alcalde Díaz), escuela John F. Kennedy (Chilibre), Nuevo Progreso (Ernesto Córdoba) y la escuela Árabe de Egipto (Las Cumbres).

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó al Ministerio de Salud (Minsa) que se ha recibido 5,944,770 dosis de vacunas contra la Covid-19 de la casa farmacéutica Pfizer, siendo el mes de agosto donde más dosis se recibió con 1,877, 850; seguido de los meses de julio con 1,607,770 y en septiembre con 1,126,710.

Además, hasta el informe de este martes del PAI, en Panamá se han aplicado 5,458,521 dosis de la vacuna contra la Covid-19 en todo el país, de las cuales 4,711,232 dosis de la vacuna Pfizer y 747,289 de AstraZeneca.

Se reitera que toda persona que ya esté vacunada, que debe continuar con las medidas de bioseguridad, tales como las mascarillas y pantalla facial, el uso de gel alcoholado o alcohol, mantener el distanciamiento físico y procurar el lavado constante de manos para evitar así contagios.