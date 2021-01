Los emprendimientos del 2021

El año viejo esta por terminar y un año nuevo vendrá como dice la canción, así mismo serán los nuevos negocios para el 2021 aprovechando la pandemia como punto de lanza. Sin embargo, hay que enfocarse de manera correcta y acertada para que sea sostenible en el tiempo, administrar los recursos, pensar siempre en la necesidad del cliente ¿Qué le preocupa?, ¿Qué necesita si está mas tiempo en casa?, entre otros detalles.

Empecemos por el tema de salud que debe ser la prioridad para todos desde realizar rutinas fitness, clase de yoga, clase de cocina, etc. todo es personalizado. Igualmente, los hospitales ya no serán el centro de atención lo que se ha visto mucho es la telemedicina y no olvidemos los seguros que en estos últimos años su auge ha sido importante.

Seguimos explorando el tema de blockchain y Fintech que ya existe en nuestro país y que esta revolucionando la manera en que los bancos trabajan y realizan sus procesos. Otra tendencia muy impresionante y que al principio representará una baja es el turismo, pero una vez dada de baja el cierre la prioridad para este sector será la higiene el cual estará acompañado de paseos cortos, lujosos y personalizados.

El conocimiento es poder, pero la acción te hace crecer hoy puedes tener a la mano diferentes cursos on line, económicos, con universidades de prestigio y con verdadero contenido lo cual ha llevado tanto a los profesores como las universidades a transformarse y poder captar más mercado. La lista sigue con el tema de seguridad de la información donde muchas empresas han expuesto la suya y están siendo vulnerables. Otra necesidad importante es ¿Cómo podemos mantener a los hijos ocupado realizando sus tareas mientras los padres trabajan? Todo en el mismo lugar o espacio ¿Se podrá crear una recompensa si los niños terminan sus labores? Piensa es otro año de grandes oportunidades, emprende pero de manera sostenible.

Por/ Myrja Ceballos