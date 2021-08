“Los padres de familia tienen la culpa de no regresar a clases presenciales”, Sánchez

Para el dirigente magisterial de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Diógenes Sánchez, la culpa de que no se haya regresado a las clases presenciales es de los padres de familia.



Sánchez dijo a Radio Panamá que “Si hay un sujeto que ha estado en contra de las clases presenciales son los padres de familia, en su mayoría”.



Señaló que los docentes han estado dispuestos a volver a clases de manera presencial. Sin embargo, lo que hemos dicho es que los colegios deben tener las medidas de bioseguridad para salvaguardar la vida de nuestros estudiantes.



Argumentó que los menores no están vacunados, razón por la cual se convierten en un foco importante de contagios.



“No es una oposición de no querer trabajar, sino que las condiciones de bioseguridad de las escuelas no se adaptan”, indicó.



Sánchez precisó que la experiencia que están viviendo en otras latitudes del planeta es lo que están viendo, entonces no es de volver de manera voluntaria, eso con relación a Costa Rica y Colombia.



“Panamá tenía uno de los índices más altos de muertes por cada 100 mil habitantes, según la Universidad de John Hopkins; y uno de los índices más altos de contagios y defunciones”, sostuvo el docente.