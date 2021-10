Luis Ernesto Carles: ‘No quisiera pensar que todo esto del veto sencillamente es una cortina de humo’

El presidente de la República, Laurentino Cortizo vetó parcialmente el proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral y procederá a devolver el documento al pleno de la Asamblea Nacional para que se consideren los artículos objetados, sin embargo, los diputados desconocen cuáles fueron dichas modificaciones que fueron vetadas por el mandatario.

El diputado Luis Ernesto Carles, se refirió a esta decisión del presidente Cortizo señalando: “no quisiera pensar que todo esto del veto sencillamente es una cortina de humo”.

Expresó que puede sospechar que los artículos vetados son referentes al fuero penal electoral, la paridad de género, entre otros.

A juicio de Carles, “toda esta bulla que ha armado el Tribunal Electoral ha sido totalmente extemporáneo porque cuando se aprobó el proyecto en primer debate ya se advertían 12 puntos que yo había identificado como retroceso, pero esos puntos yo no me los inventé, los tomé de un informe que entregó el Tribunal Electoral cuando se paró de la mesa. Ellos (magistrados) dijeron que ‘estos son los 12 puntos que ocasionan retroceso’ y me dije: ‘¡oye! se está aprobando en primer debate lo mismo’, pero el lunes siguiente el proyecto que iba para segundo debate, dijeron que todo estaba perfecto, solo hay un punto que es retroceso y creo que desde allí empezó un poco la posición del Tribunal Electoral que no fue categórica”.

Añadió que no sabe qué va a vetar el presidente sobre la adjudicación dde curules por residuo en circuitos plurinominales porque ese artículo quedó igual al Código Electoral de 2017 y no sufrió cambio alguno.

El diputado panameñista explicó que cuando el proyecto de ley retorne a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Gobierno, primero deberán conocer el veto y circunscribirse en lo que está advirtiendo que no es conveniente por parte de un análisis del Ejecutivo. “No podemos cambiar lo que ya se aprobó y tampoco podemos ir más allá de lo que está advirtiendo el presidente, prácticamente allí es como acoges lo que te está recomendando el presidente y si no lo acoges, entonces lo mandas por insistencia a la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.

Carles afirma que no quiere ser fatalista, pero muy poco se puede porque ya hay una ley aprobada y hay artículos que no se tocaron. “A mi no me sorprende que el veto presidencial sea sobre otros elementos que no son importantes para la ciudadanía, pero sí para el Tribunal Electoral”, destacó.

El diputado Carles reveló que su voto para el proyecto de reformas electorales fue en contra.

Al mismo tiempo, aseveró que los magistrados del Tribunal Electoral tienen culpa en esto porque debieron ser más categóricos. “En el segundo debate vinieron a recomendar fórmulas para la adjudicación de curules por residuo. ¿por qué no la sugirieron en la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Creo que en esa conferencia de prensa que dio el Tribunal Electoral luego de aprobarse el primer debate no fue la más acertada, después tuvieron una posición más frontal y ahora que el proyecto fue aprobado en tercer debate hay una serie de incongruencias, según ellos”, concluyó Carles.