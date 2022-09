Luis Frauca sobre control de precios: 'Eso trae desabasctecimiento, incluso ha traído encarecimiento de los productos'

La medida de control de precios o la regulación de productos ha traído consigo diversas opiniones, tal es el caso del presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Luis Frauca, quien afirmó que históricamente esta medida no ha funcionado.

Explicó que desde antes de la pandemia a causa de la Covid-19, nos encontramos con aumentos de costos, de fletes, de combustible, por lo que "cuando se ha fijado precios sin tener en consideración cuáles han sido los costos, cómo fluctúan, cómo la cadena de suministro está completamente desestabilizada, es muy difícil para que el produce, incluso para el que importa, con estos costos variables, que alguien determine sin tener conocimiento del precio de un producto, no tiene ningún sentido". Al mismo tiempo, aseveró que "eso trae desabasctecimiento, incluso puede traer y ha traído encarecimiento de los productos, eso es sencillo y no lo están evaluando en ninguna mesa".

Frauca hizo referencia también a la mesa única del diálogo y al inicio de una segunda fase, expresando que no es solo llegar a una revisión de acuerdos, es llegar a acuerdos. "Cuando tú tomas decisiones sobre una parte que no estuvo en la mesa, no podemos hablar de acuerdos, no ha habido de acuerdos y resultado de eso es que ninguna de las medidas que se han tomado, salvo la del combustible, pero desde el sector privado se tomaron decisiones en la cual no fuimos consultados", sentenció.

Precisó que no se puede entrar en una segunda fase si no hay una metodología.

"Tenemos que tomar algo en cuenta, cuando la Iglesia Católica se quiere salir de una mediación, de ser facilitadores, eso es más que prueba que eso ha sido un fracaso porque la Iglesia normalmente, en muchas situaciones más difíciles que estas, han estado allí. Tenemos que rehacer esto nuevamente para poder llegar a acuerdos; lo otro es que tiene que haber una representación real de aquellos que dicen representar y que creo que se ha aprobado muy bien porque no representan a nadie", concluyó.