Luis Pinedo advierte que hay un serie de 'falencias' en el proceso de candidaturas por la libre postulación

El 31 de julio vence el periodo establecido por el Tribunal Electoral (TE) para que los aspirantes a cargos de elección por la vía de la libre postulación presenten sus documentos, porceso que para Luis Pinedo, del movimiento Consulta Ciudadana y El Cabildazo, mantiene una serie de "falencias".

Pese a esto, indicó que es importante no entrar en la victimización del candidato a la libre postulación. "Las reglas del juego no son igual, pero son las que nos tocan; la ley es la ley, nos guste o no nos guste y este es un momento donde la coyuntura política de este país amerita las candidaturas a la libre postulación", remarcó.

Se refirió al tema de la firma digital o electrónica, proceso estipulado por el TE, señalando que en el caso del distrito capital es casi exclusiva, "porque solamente te permite libros (para Alcaldía) en lugares donde la compañía de telefonía certifique que no hay internet, pero la gran mayoría del distrito capital sí tienen conexión a internet, por ende, tendrá que ser la firma digital, no puede ser la firma física". También está el método tribunalcontigo.com, la aplicación móvil que lo maneja un activista, los kioscos del TE.