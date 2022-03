Luis Pinedo: 'Ya está en marcha la recolección de firmas para realizar un Cabildo Abierto con todo el Concejo Municipal'

Luis Pinedo, del Movimiento Consulta Ciudadana-El Cabildazo, reveló este viernes en Radio Panamá, que está en marcha y se ha logrado conseguir unas mil firmas que la ley pide para realizar un Cabildo Abierto.

“Un Cabildo Abierto es una reunión del Concejo Municipal pública: el alcalde, los 26 representantes de nuestro distrito hablándole a la ciudadanía en público, y allí los ciudadanos podemos hablar lo que queramos, salvo que no hablemos de ningún proyecto en particular”, explicó.

Adelantó que esta petición la meterán a fin de mes, ya que desean recoger más firmas.

Agregó que esto nunca ha ocurrido en nuestro país. “Es inédito el proceso del Cabildazo, lo que sí es importante es que nuestra participación ciudadana se pone a prueba”, dijo.

Resaltó que, de darse este Cabildo Abierto, sería organizado el Concejo Municipal y la ciudadanía establece los temas a tocar y quiénes harán uso de la palabra. “Lo único que la ley pide es que no se hable de un proyecto en particular como, por ejemplo el Mercado de Mariscos”, precisó.

"Nosotros estamos pidiendo una renuncia (del alcalde José Luis Fábrega) porque no cumplen con la Ley de Descentralización, no hay consultas ciudadanas, no hay audiencias públicas y no hay presupuestos participativos", concluyó.