Luis Pinedo: 'Yo todavía dudo que el Gobierno entienda por qué está sentado en la mesa del diálogo'

El activista político, dirigente del Movimiento Consulta Ciudadana y precandidato a alcalde de Panamá por la libre postulación, Luis Pinedo, hizo un análisis este lunes sobre los cuatro primeros días de reuniones de la mesa única del diálogo, expresando que "yo todavía dudo que el Gobierno entienda por qué está sentado en la mesa del diálogo y que entienda la magnitud del problema en el que nos encontramos".

A su juicio, el gobierno no ha entendido esto porque no tiene la capacidad de resolver el problema real. "El problema real va más allá de los medicamentos y de la gasolina, pero no lo han entendido ni lo pueden resolver porque es un problema de magnitud política, más allá de lo social; aquí lo que nos tiene en esta situación son los millones de dólares que se roban en el gobierno, en planillas, en desviación de fondos, gasolina pagada en gastos de representación, dietas, cobro de doble y triple salarios, las pruebas son evidentes", precisó.

Pinedo recalcó que pone en tela de duda que un gobierno PRD pueda decirle a sus funcionarios que corten las botellas, las planillas, que se quiten las dietas, etc.

Según el dirigente, el punto de los millones, incremento de planillas, debió estar en el punto uno, principalmente por razones económicas.