Luis Sánchez se defiende de acusaciones, de doble agenda, hechas por viceministro Roger Tejada

El dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) Luis Sánchez se defendió de las acusaciones del viceministro de Trabajo Roger Tejada, quien señaló que, el dirigente también miembro de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), tenía una doble agenda y por ello decidió romper el acuerdo.

Tejada aseguró que ayer en la mesa de diálogo el profesor Sánchez se levantó ayer frente a todos los miembros de la mesa y dijo que estaba totalmente legitimado por las bases, por lo que no se explica que pudo ocurrir, “y eso quedó grabado en audio de la defensoría del pueblo”, dijo.

“Es por eso que ha quedado evidenciado ante la faz del país la doble agenda del profesor Luis Sánchez”, manifestó.

Frente a esto Sánchez le envió un mensaje a Tejada asegurando que él no tiene ninguna agenda oculta y que el resto de los dirigentes de ANADEPO no estaban de acuerdo con los puntos establecidos en el cuerdo. Destacó que no existe una doble agenda y que tampoco tienen ninguna aspiración política como circuló a través de redes sociales.

Inclusive le advirtió al viceministro que si llega a Santiago de Veraguas, donde se dan las negociaciones, sería puesto en el cepo.