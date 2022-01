Magistrado español vendrá a Panamá a tomarle declaraciones a exministros por presunto pago de coimas

El magistrado de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz vendrá a Panamá a tomarle declaraciones a varios testigos, entre ellos, a dos exministros.

Pedraz está a cargo de la investigación relacionada con el presunto pago de coimas para suscribir contratos en el país entre 2010 y el 2017 de la empresa estatal española, Mercasa, que gestiona, mediante millonarios contratos con el Estado, la red de mercados nacionales.

Según el diario digital español Voz Populi, Pedraz arribará a Panamá entre el 24 y el 28 de enero, para entrevistar a una serie de testigos para el caso, entre ellos, el exministro de la Presidencia –bajo el mandato del expresidente Ricardo Martinelli,– Demetrio Papadimitriu y el exministro de Comercio e Industrias –bajo la presidencia de Juan Carlos Varela, Melitón Arrocha, quien además fungió como embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con el mismo medio, la Audiencia Española, en coordinación con el Ministerio Público de Panamá, también citaron a la abogada Aylen Villarreal, la administrativa Yira Elzebir, al excoordinador de la empresa Mercasa en Panamá, Alain Rajiv Anguizola, a los arquitectos Ignacio Vilela y Miguel Benito Galipienzo y a representantes de mercantiles panameñas vinculadas en las licitaciones que se encuentran en el sumario de la causa.

La Audiencia Nacional Española también solicitó al Ministerio Público panameño información sobre cuentas bancarias que Mercasa abrió en el banco Bac Credomatic, y las gestionadas por el exdirector adjunto de la empresa, Luis Hermosilla.

Según la fiscalía de España, las diligencias practicadas hasta el momento esclarecieron cómo, entre octubre de 2010 y mayo del 2017, dicha empresa se adjudicó cinco contratos públicos con un importe total de $9.79 millones.

En su nota, Voz Populi agrega que “el comisionista que habría intermediado [por Mercasa en Panamá] es Melitón Arrocha”, a través de su despacho de abogados, y con la ayuda de la abogada Aylen Villareal.

En una nota publicada por el diario La Prensa, indican que contactaron a Arrocha, y se mostró sorprendido por la noticia y la citación que le llegó el viernes pasado, y manifestó que ya reunió los expedientes para presentárselos al juez español.

“La información que tengo del Ministerio Público es que me citan como testigo, en un acto de cooperación judicial internacional. Efectivamente, desde 2010 a 2014, la firma Arrocha y Compañía, fungió como abogado de la empresa Mercasa, S,A. La relación contractual para asistir con servicios jurídicos se dio en función de un contrato de retainer -contrato de arrendamiento de servicios profesionales en Panamá, por una mensualidad fija- a razón, de $750 mensuales, que permitían 8 horas de servicios legales, con una tarifa adicional reducida de $125 la hora por cualquier servicio adicional que requerían”, expresó el exministro a La Prensa.

Agregó que el contrato duró aproximadamente cuatro años; en el que el principal rubro que se facturó en concepto de honorarios fue el contrato de retainer. La ejecución del contrato la realizaron una multiplicidad de personas dentro de la firma, dependiendo de la especialidad.

El exfuncionario recalcó que el monto total de honorarios en los cuatro años es de aproximadamente $40 mil. “Yo les presté asesoría por procesos de notificación por incumplimiento de contrato con los proveedores que tenían", dijo.

En el caso de Papadimitriu, la fiscalía española sostiene que el exministro habría intervenido en la firma del contrato del 1 de noviembre del 2010, para la construcción de ocho mercados públicos, por $6.5 millones. “La ejecución de estos contratos mediante la subcontratación de distintas sociedades por parte de Mercasa afecta e incide en la gestión de fondos públicos del Estado español”, indica la Fiscalía, citada por el medio digital.

“No tenía idea de la investigación. Me entero por ustedes. Nadie me había avisado y no sabía nada”, expresó Papadimitriu al diario panameño.