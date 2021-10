Magistrado Fábrega revela que proyecto de fallo de Cedalise no ha sido sometido a votación en el pleno de la CSJ

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Ramón Fábrega se refirió este jueves a la nota que le giró su colega, Cecilio Cedalise sobre la difusión en medios de comunicación sobre el proyecto de fallo que este elaboró y que concede una demanda de inconstitucionalidad al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos.

“Sacar conclusiones de un proyecto que sencillamente es lo que su palabra indica, un proyecto, es buscar problema donde no existe. Ustedes han visto lo que ha salido en los medios, no se lo voy ni a negar ni a confirmar. Los ojos del país siempre están puestos en la Corte, eso no es nada extraño”, declaró Fábrega.

Reveló que este proyecto de fallo del magistrado Cedalise no ha sido sometido a votación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia y no cree que sea discutido esta semana, ya que los magistrados participan de la Cumbre Judicial que fue inaugurada este jueves.

“Dependerá del ponente si lo pone a discusión en el pleno. No le corresponde a la presidencia sino al ponente cuando lo considere oportuno”, indicó.

El magistrado Fábrega señaló que la nota de Cedalise la recibió este miércoles y aún no se ha planteado cuál será la respuesta.

Por su parte, el magistrado Cecilio Cedalise manifestó que no tiene nada que decirle a los medios de comunicación, “toda vez que el proyecto de sentencia que decide esa acción de inconstitucionalidad se presentó ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

Ambas declaraciones se dieron en el marco de la inauguración de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla este 21 y 22 de octubre en Panamá.

La nota que envió Cedalise al presidente de la CSJ destaca que el documento tenía “una encriptación distinta para cada despacho, a fin de detectar una posible filtración”, añadiendo que se “produjo la difusión íntegra del contenido de la propuesta”.

Este proyecto declararía inconstitucional una decisión oral, del 4 de julio de 2018, dictada por el entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía. En esa decisión, Mejía rechazó una impugnación de la defensa de Martinelli, que cuestionó que se llevara a cabo una audiencia de acusación en el caso pinchazos, sin que antes se realizara una de imputación.