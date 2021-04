Marcos Castillero se despide como Presidente de la Asamblea Nacional

Celia Douglas

El diputado Marcos Castillero actual Presidente de la Asamblea Nacional explicó que no buscará una reelección al cargo para el siguiente periodo, porque el Reglamento Interno de la entidad no lo permite.



Castillero, realizó un recorrido de inspección en algunas obras de su mandato, donde destacó temas como la implementación del voto electrónico en el Pleno y la expansión de la señal abierta del Canal Parlamentario.



Sin embargo, el diputado Benicio Robinson no descarta aspirar al cargo, pero contó que existen varias de sus colegas de la bancada PRD que tienen intenciones de presidir el Órgano Legislativo.



El próximo 1 de julio, la Asamblea Nacional instala el nuevo período de sesiones ordinarias 2021-2022, y debe elegir nueva Junta Directiva.

Detalles del informe con Josué Villao