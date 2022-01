Los casos de suicidios han ido en aumento y la pandemia de la Covid-19 ha ayudado a este incremento, ya sea por diversos factores como las deudas, el estrés, la depresión, entre otros.

De acuerdo con la directora de la Fundación Relaciones Sanas, María Daniela Pérez, el suicidio puede ser prevenible si lo detectamos a tiempo.

Detalló que en Panamá la tasa indica que cada tres días muere una persona por suicidio, según estadísticas del Ministerio Público el año pasado, sin embargo, durante el confinamiento la tasa aumentó a una muerte cada dos días.

“Probablemente una persona no se despierta un día y toma la decisión de quitarse la vida, es una serie de situaciones que han venido ocurriendo a lo largo de la vida de esta persona. Uno empieza teniendo síntomas o dificultades y no se consiguen herramientas saludables para lidiar con las dificultades de salud mental, puede ser que la persona no busque ayuda a tiempo o toma decisiones de recurrir al alcohol, drogas u otras medidas que no favorecen”, explicó.