Martinelli se suma al ruedo electoral, presenta documentos para candidato independiente a la presidencia 2024

,

El expresidente de la República Ricardo Martinelli presentó la tarde de este jueves 28 de julio, ante el Tribunal Electoral, sus documentos para postularse a la presidencia en el periodo 2024 por la vía independiente.

A pesar de haber fundado un nuevo partido, Realizando Metas, Martinelli optó por presentarse por la libre postulación y aseguró que sen 2024 será el nuevo presidente de Panamá.

“Muchas personas se me han acercado diciéndome que por qué no me lanzo como independientes si yo soy un hombre independiente a pesar de ser un hombre partidario”, dijo al asegurar que ya rompió con “el retrovisor de la maldad, del rencor, de la envidia y del odio”.

Dijo que quiere ser el presidente de todos los panameños por lo que ha presentado todos los documentos formales para optar por la candidatura independiente.

La presentación de esta candidatura supone un nuevo fuero electoral penal para el expresidente Ricardo Martinelli, quien en septiembre de este año debería enfrentar un juicio por el caso de sobornos de Odebrecht. Este fuero empezaria a regir cuando el Tribunal Electoral le confiera las credenciales y lo oficialice como precandidato.