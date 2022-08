Mary Triny Zea expone investigación que revela que Panamá no es cooperador en la lucha contra la pesca ilegal Zea recordó que en junio pasado, una delegación de la UE visitó Panamá con el fin de revisar los avances que tiene el país en cuanto a las prácticas y normativas para desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Mary Triny Zea, periodista investigativa. Foto: Radio Panamá