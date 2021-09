Más de 45 mil contratos del sector turismo están en riesgo de ser reactivados

A partir de noviembre de 2021 todos los trabajadores que tienen contratos laborales suspendidos deben estar reintegrados o las empresas deben haber alcanzado un acuerdo sobre la relación laboral con estos colaboradores, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), sin embargo, los trabajadores del sector turismo se encuentran preocupados por esta decisión, ya que no están en capacidad de contratar al 100% del personal.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), Ernesto Orillac, detalló que se han reunido con Mitradel y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para ver las diversas opciones. “No estamos en capacidad de traer al 100% del personal, sobre todo porque las medidas restrictivas que tuvo Panamá prácticamente se eliminaron esta semana, hablando del toque de queda, por ejemplo. El turismo es una de las industrias más sensitivas y este tipo de restricciones y la forma en que Panamá tuvo medidas drásticas afectó el flujo de pasajeros y la imagen del país porque el Minsa no estaba en la capacidad de manejar pasajeros en hoteles de cuarentena y afectó, adicionalmente estuvimos mucho tiempo cerrado e impactó y tuvimos una caída en el flujo”, señaló.

El sector turismo le ha pedido a Mitradel que le conceda un poco más de tiempo para definir el tema de los contratos porque consideran que apenas la “industria se está reactivando”.

Orillac expuso que mucho de estos contratos están suspendidos y que “muchos de ellos no podrán reactivarse, y algunos de ellos que están suspendidos están en un proceso de mutuos acuerdos o liquidaciones, pero yo te podría adelantar que son varios miles de ellos, solo en el sector hotelero te estaría hablando por arriba de 30 mil contratos, al mismo tiempo, en el sector turismo están arriba de los 40 a 45 mil contratos que están en riesgo o en peligro de reactivarse”.

‘Vacutur’

Entre otros temas, el presidente de CAMTUR dio detalles sobre el inicio del programa “Vacutur Panamá” que inicia este viernes 1 de octubre, manifestando que hay países como Perú, Guatemala, Costa Rica y del Caribe que tienen la intención de venir al territorio nacional, pero algunos de ellos ya están trabajando en las reservas.

No quiso revelar una cifra exacta de viajeros que estarían de paso por Panamá para colocarse la vacuna de la casa farmacéutica AstraZeneca. “Yo no quiero hablar de cifra, pero Panamá no tiene esa capacidad de recibir a 200 mil turistas, creo que no es una cifra real porque no contamos con una alta demanda de personal”, esto en alusión a las declaraciones que emitiera hace algunas semanas el Gobierno Nacional, indicando que Panamá recibiría alrededor de 200 mil viajeros en este programa.

El experto del sector turismo acotó que cerca de 65 empresas participarán de esta primera etapa de “Vacutur” y es debido a que recibieron capacitaciones por parte de la AIG y la ATP, luego habrá un segundo grupo y se irán sumando más hoteles y proveedores.

Hasta el momento, la única vacuna que se le colocará a los turistas es la AstraZeneca y el gremio turístico se encuentra en conversaciones con autoridades gubernamentales para bajar la aplicación de las dosis para jóvenes de 18 años y no a los 30 como se ha venido desarrollando en nuestro país. “Hemos visto que en otros países la AstraZeneca está permitida desde los 16 años y estamos en el análisis para poder colocarla desde los 18 años, ayudándonos a impulsar mejor el turismo”, recalcó.

El Consejo de Gabinete aprobó este proyecto “Vacutur Panamá”, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Salud (Minsa) para el uso y aplicación de vacunas AstraZeneca adquiridas para combatir la Covid-19, en personas que arriben al territorio nacional en calidad de turistas.

El objetivo es la reactivación de la economía con el hospedaje de turistas por un mínimo de dos noches en hoteles registrados por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).