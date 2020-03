Más de 50 mil cédulas permanecen sin ser retiradas en las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional

El director nacional de Cedulación del Tribunal Electoral, Gilberto Estrada, confirmó que cerca de 57 mil ciudadanos tramitaron sus cédulas y no las han retirado en tiempo oportuno. Algunas pendientes de trámites realizados hace más de un año.



En momentos de cuarentena y donde el Gobierno ha establecido horarios para la compra de alimentos y medicamentos de acuerdo al último número de la cédula de identidad, el magistrado Estrada considera que es una irresponsabilidad de los ciudadanos no retirar el documento a tiempo.



Invitó a los solicitantes a presentarse a las oficinas de Cedulación a retirar sus cédulas y en caso de no poder hacerlo, enviar a un tercero debidamente autorizado para completar el trámite en los nuevos horarios de atención.





En medio de la crisis por Covid-19 en el país, las oficinas del Tribunal Electoral laboran en horario de 8:00 am a 12:00 md, de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria.



Detalles del informe con Sergio Rivera