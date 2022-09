Más de 500 unidades policiales brindarán seguridad los días del 'Panama Black Weekend 2022'

La Policía Nacional brindará la seguridad a los ciudadanos nacionales y extranjeros con un pie de fuerza de más de 500 unidades durante las ofertas del "Panama Black Weekend", a realizarse del 14 al 18 de septiembre a nivel nacional.



Las acciones preventivas iniciaron con un volanteo y transmisiones en vivo desde el Centro Comercial de Albrook Mall, donde las unidades brindaron recomendaciones, además de los tips de seguridad a través de las redes sociales de la entidad.

La subcomisionada Thelma Palma, jefa del Servicio de Integración y Participación Ciudadana de la Policía Nacional, indicó que los uniformados reforzarán la vigilancia en los centros comerciales de la ciudad de Panamá en coordinación con los encargados de la seguridad de estos locales.



Además, unidades de la Policía Turística, quienes hablan en diversos idiomas, mantendrán su presencia no solo en áreas turísticas sino también en centros comerciales, para orientar aquellos extranjeros que visiten el país.



Al momento de movilizarse a realizar sus compras la Policía Nacional recomienda a los ciudadanos:

• Evite llevar joyas y artículos, que puedan ser atractivos a los ojos de los delincuentes.

• No mostrar dinero en público y lleve solo el necesario.

• Verifique cerrar las ventanas y puertas de su auto.

• No dejar objetos a la vista. Guarde los artículos en el baúl del auto.

• Evite platicar con extraños mientras espera, no caigas en distracciones o confusiones.

• Utilice los cajeros ubicados en áreas iluminadas, y preferible, donde hay personal de seguridad.

• Utilice estacionamientos públicos e iluminados.