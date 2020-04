Más de 70 mil estudiantes de la UP iniciarán clases virtuales

La Asociación Universitaria Reforma Estudiantil realizó una reunión con el rector de la Universidad de Panamá, para aclarar dudas e inquietudes referentes al primer semestre virtual que iniciará el próximo 20 de abril.

Eduardo Flores dijo que Iniciar la jornada académica de forma no presencial representa un reto para la institución, incluyendo a docentes y estudiantes, pero lo importante es que la universidad salga adelante demostrando ser una de las mejores del país.

La máxima autoridad de la Casa de Estudios Superiores indicó que actualmente cuentan con una matrícula que supera los 70 mil estudiantes, a la vez explicó que cuentan con 7 plataformas virtuales que servirán para impartir las clases.

Algunos estudiantes preguntaron acerca de la metodología para el proceso de retiro e inclusión, el cual será del 20 de abril al 9 de mayo, en tanto el pago de matrículas podrá realizarse hasta el 30 de junio, también se analiza una alternativa para el pago desde cualquier banco.

Aquellos estudiantes extranjeros proveniente de nacionalidades que hayan hecho convenios con la UP pagaran igual su matrícula a los estudiantes panameños, en cuanto a los servicios no cobraran cafeterías en este semestre, ya que este servicio no se está brindando.

Detalles del informe con Manuel Espinosa