Más de los 133 mil migrantes que cruzaron el Darién en 2021, solo 51 pidieron protección del Estado panameño

La crisis migratoria en el país durante el 2021 fue crítica durante varios meses, sin embargo, desde los últimos meses del año la cifra de migrantes iba en descenso.

De acuerdo con Hussein Pitty, director nacional de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), los más de 133 mil migrantes que reportó el Servicio Nacional de Migración que cruzaron la trocha del Darién el año pasado, solo 51 de ellos pidieron la protección del Estado Panameño.

Con esta cifra, el funcionario consideró que Panamá hoy día se convierte en una ruta de tránsito y, muy por el contrario, solicitan la protección internacional.

Pitty explicó que no es lo mismo asilado que refugiado. “Aquel que pide asilo es un proceso de forma política y es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que el refugiado es el mandato de la ONPAR dentro del mandato panameño de atender a los mismos”, dijo.

Añadió que refugiado es aquella persona que a diferencia de un migrante que elige voluntariamente acudir de un país a otro, tiene que huir porque tiene un temor fundado de ser perseguido por motivos muy claros establecidos en la Convención del 51 que indica que puede ser por raza, credo, religión, opinión política, nacionalidad o que pertenece a un determinado grupo social.

Mencionó que Panamá se convirtió en el primer país de la región que incorporó el motivo de género, y que estas características son de índole restrictivas, es decir, si una persona no huye de su país, no tiene un temor y no ha sufrido persecución, evidentemente no estaríamos frente a una persona que requiera la protección del Estado.

Durante el 2018, la ONPAR se vio impactada por la situación de Venezuela-Nicaragua y se presentaron más de 10 mil solicitudes; en 2019 se presentaron 9,675; en 2020, 655 solicitudes, y se redujo más del 93% de las peticiones de protección internacional y el año pasado cerraron con 551 solicitudes, es decir, que hubo un descenso de ese incremento exponencial que se ha vivido años anteriores.

Según el director de ONPAR, esta reducción se debe a que se han acortado los tiempos de respuesta y a las personas se les ha hecho docencia de que esta oficina no es un salvoconducto o para dilatar su tiempo en Panamá.